США перегнали Китай по числу жертв коронавируса
Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США превысило 3,4 тыс. Такие данные привел Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.
По этой информации, в США коронавирус был диагностирован у 175 067 человек, умерли 3 415 человек, выздоровели 5 995.
В США в настоящий момент погибло больше людей, чем в Китае, где число жертв, согласно данным того же университета, составило 3 309, передает ТАСС.