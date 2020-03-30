В США предложили условия снятия санкций с Венесуэлы

США предлагают создать в Венесуэле временное правительство с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующее снятие санкций с этой страны. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Мы представляем новый механизм, путь к демократии, по урегулированию кризиса в Венесуэле", - отметил шеф американской дипломатии.