В США предложили условия снятия санкций с Венесуэлы
США предлагают создать в Венесуэле временное правительство с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующее снятие санкций с этой страны. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.
"Мы представляем новый механизм, путь к демократии, по урегулированию кризиса в Венесуэле", - отметил шеф американской дипломатии.
По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов. В него войдут как представители венесуэльского лидера Николаса Мадуро, так и члены оппозиции. При этом Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственной исполнительной властью во время переходного периода".
В случае соблюдения всех условий предложенного американской стороной плана "все сохраняющиеся американские санкции будут отменены", добавил Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства включил в эти условия подтверждение со стороны иностранных наблюдателей проведения в Боливарианской Республике "свободных и честных выборов", а также "вывод иностранных сил безопасности".