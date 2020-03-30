Названы симптомы коронавируса у детей
У детей более легкие симптомы коронавируса, а смертность среди младшего поколения чрезвычайно редкая, об этом сообщает The Irish Time со ссылкой на доклад ученых из Швеции, Великобритании и США.
Согласно докладу, показатель заболевания COVID-19 у детей достигает максимум 5% от всех известных случаев, и дети часто имеют "легкие симптомы, а смерти случаются чрезвычайно редко", пишет Корреспондент.net.
Педиатр, специалист по инфекционным заболеваниям детской больницы в Дублине Карина Батлер отметила, что 96% больных коронавирусом детей будут иметь легкую форму заболевания. По ее словам, типичные симптомы коронавируса у детей такие же, как у взрослых: лихорадка, кашель, насморк. Реже у детей проявляются некоторые желудочно-кишечные заболевания, такие как диарея и рвота. Лечить симптомы она советует препаратами на основе парацетомола.
При этом Батлер отмечает определенные "тревожные симптомы", которые могут проявиться во время заболевания, и которые требуют немедленного обращения к врачу. Среди таких - затруднение дыхания, вялость, отказ от воды. В связи с этим медик советует при любых признаках респираторных заболеваний, особенно в случаях снижения аппетита, всегда придерживаться достаточного уровня потребления жидкости.