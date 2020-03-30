Названы симптомы коронавируса у детей

У детей более легкие симптомы коронавируса, а смертность среди младшего поколения чрезвычайно редкая, об этом сообщает The Irish Time со ссылкой на доклад ученых из Швеции, Великобритании и США.

Согласно докладу, показатель заболевания COVID-19 у детей достигает максимум 5% от всех известных случаев, и дети часто имеют "легкие симптомы, а смерти случаются чрезвычайно редко", пишет Корреспондент.net.