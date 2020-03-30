Коронавирус в Турции: зараженных уже больше 13 тысяч

Число умерших от коронавируса нового типа (COVID-19) в Турции возросло до 214, за последние сутки жертвами заболевания в стране стали 46 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на Минздрав страны.

По данным министерства, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 13 531, положительный результат на наличие коронавируса дали еще 2 704 теста. С начала вспышки эпидемии выздоровели и выписаны из больниц 243 пациента.

За прошедшие 24 часа было сделано 15 422 теста на COVID-19, общее количество проведенных анализов возросло до 92 403.