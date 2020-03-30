«Советские месторождения нефти» в России под угрозой закрытия

Россия испытывает нехватку нефтехранилищ в стране, из-за чего может оказаться в крайне уязвимом положении, поскольку это может привести к остановке работы на старых советских месторождениях, и возобновить ее будет невозможно. К такому мнению пришел стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри, передает ТАСС.

"Если из-за нехватки нефтехранилищ добычу придется остановить, самый серьезный ущерб грозит месторождениям в регионах России, США, Канады и Латинской Америки без выхода к морю. В выигрышном положении будут нефтяные объекты, расположенные у воды, в том числе в Саудовской Аравии, Западной Африке и Северном море. Старым нефтяным месторождениям в России грозит закрытие. Если остановить работу на старых советских месторождениях, возобновить ее будет невозможно", - сказал Карри в интервью телеканалу Bloomberg.



Чтобы предотвратить такое развитие ситуации, отмечает эксперт, США, Россия и Саудовская Аравия могут сообща заключить новое соглашение о снижении добычи нефти. В этом случае общий объем снижения может составить до 10 миллионов баррелей в сутки.