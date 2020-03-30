Число жертв коронавируса превысило 40 тысяч

Число смертей от заражения коронавирусом штамма COVID-19 превысило уже 40 тысяч. Как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, известно о 40 708 умерших от пандемии из 826 222 заболевших.

По общему числу погибших от коронавируса лидируют Италия и Испания. В Италии от COVID-19 умерли 12 428 человек, в Испании - 8 269.

Ранее во вторник сообщалось, что США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса. Всего в США умерли 3 416 человек, в Китае - 3 309.