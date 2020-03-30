В обход санкций США: Европа поставила Ирану медицинские товары

Партия медицинских товаров направлена в Исламскую Республику Иран в рамках первой сделки с использованием механизма по финансовым расчетам INSTEX. Об этом на своей странице в Twitter сообщил МИД ФРГ.

"Франция, Германия и Великобритания подтверждают, что посредством механизма INSTEX успешно проведена первая транзакция, способствующая экспорту медицинских товаров из Европы в Иран", - цитирует ТАСС сообщение германского МИД.

В январе 2019 года Франция, ФРГ и Великобритания создали механизм INSTEX для осуществления торговли с Ираном в обход санкций США и позднее запустили его в пилотном режиме. В сообщении МИД ФРГ говорится, что теперь после первой сделки в планах работать над другими транзакциями и развивать механизм дальше.

INSTEX не использует в транзакциях доллары США и межбанковскую систему переводов SWIFT, которая с 2018 года ограничила доступ иранских банков к денежным переводам из-за санкций США. INSTEX представлен в виде частной компании, штаб-квартира которой расположена во Франции. Управляющим компании является представитель Германии, а представитель Британии возглавляет наблюдательный совет. Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция присоединились к платежной системе INSTEX в ноябре 2019 года.