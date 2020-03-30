Опустевший из-за коронавируса город захватили дикие козы фото; видео
Опустевшие из-за коронавируса улицы небольшого приморского курортного городка Лландидно, в британском Уэльсе, заполонили дикие козы, пишет газета The Sun.
Правоохранители отогнали разгулявшихся животных к мысу Грэйт Орм, предположительно оттуда они и сбежали. Однако, несмотря на все действия полицейских, козы отказывались покидать город: на следующий день животных можно было снова встретить на улицах Лландидно.
Как сообщила телерадиокомпания «Би-би-си», всего в город пришло стадо из 122 кашмирских коз. Обычно они паслись недалеко от города и даже иногда выходили к людям, но надолго не оставались. В беседе с журналистами глава городского совета заявила, что сейчас из-за введенного карантина город пустой, поэтому козы никого не боятся и полностью оккупировали улицы, поедая зелень в садах.