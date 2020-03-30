ПВО Сирии сбила израильские ракеты

ПВО Сирии отбила в провинции Хомс атаку израильских военных, сообщает сирийское агентство SANA.

По данным агентства, израильская авиация, находясь в воздушном пространстве Ливана, выпустила по сирийской территории ракеты. Однако сирийским системам ПВО удалось сбить ракеты до того, как они достигли целей, пишет Интерфакс.

Сирийское агентство не уточняет, есть ли какие-либо разрушения на земле и есть ли пострадавшие в результате атаки. Также SANA не сообщает, сколько всего ракет было выпущено и сколько перехвачено.

В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует сообщения, поступающие из иностранных источников, пишет NEWSru.co.il.