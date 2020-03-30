За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, за прошедшие сутки от коронавируса во Франции умерли 499 человек. Всего с 1 марта в стране зафиксировано 3 523 летальных исхода от последствий, вызванных болезнью.

В настоящее время госпитализированы 22 757 человек с коронавирусной инфекцией. 5 565 пациентам в тяжелом состоянии требуется лечение в реанимации.

По данным на понедельник, общее число заболевших коронавирусом во Франции составляло 44 550 человек, в больницах умерли 3 024 человека.