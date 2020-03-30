Венесуэла отказалась от плана США
Каракас отвергает сформулированное США предложение по формированию временного правительства для снятия американских санкций, озвученное госсекретарем США Майком Помпео, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"Мы столкнулись с попыткой Госдепартамента США навязать нашей стране предложение, истинная цель которого - интервенционизм и формирование подконтрольного США правительства. Власти Венесуэлы вновь заявляют, что не допускают и не допустят в будущем какого бы то ни было контроля со стороны какого бы то ни было иностранного государства", - говорится в его заявлении в Twitter.
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник озвучил идею сформировать временное правительство Венесуэлы, которое организует выборы, за которыми в случае их честности последует отмена американских санкций. "Избранные члены Национальной ассамблеи, представляющие обе стороны, создадут приемлемый государственный совет, который будет играть роль временного правительства до проведения президентских выборов и выборов в Национальную ассамблею, что пройдут, как мы надеемся, через 6-12 месяцев", - сказал Помпео.
"Если условия проекта будут выполнены, включая уход иностранных сил безопасности и признание выборов иностранными наблюдателями честными и свободными, то все оставшиеся санкции США будут сняты", - заявил он.