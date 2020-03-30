Венесуэла отказалась от плана США

"Мы столкнулись с попыткой Госдепартамента США навязать нашей стране предложение, истинная цель которого - интервенционизм и формирование подконтрольного США правительства. Власти Венесуэлы вновь заявляют, что не допускают и не допустят в будущем какого бы то ни было контроля со стороны какого бы то ни было иностранного государства", - говорится в его заявлении в Twitter.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник озвучил идею сформировать временное правительство Венесуэлы, которое организует выборы, за которыми в случае их честности последует отмена американских санкций. "Избранные члены Национальной ассамблеи, представляющие обе стороны, создадут приемлемый государственный совет, который будет играть роль временного правительства до проведения президентских выборов и выборов в Национальную ассамблею, что пройдут, как мы надеемся, через 6-12 месяцев", - сказал Помпео.

"Если условия проекта будут выполнены, включая уход иностранных сил безопасности и признание выборов иностранными наблюдателями честными и свободными, то все оставшиеся санкции США будут сняты", - заявил он.