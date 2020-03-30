Коронавирус добрался до Госдепа

Коронавирусом заразились сотрудники Госдепартамента США. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Каждое утро я читаю сводки новостей со всего мира... не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса", - сказал Помпео на брифинге, не уточнив, кто именно из сотрудников Госдепа скончался и где он мог заразиться вирусом.

Также госсекретарь заявил, что всего коронавирусом оказались инфицированы 40-50 сотрудников Госдепа, включая персонал, набираемый по месту работы американских посольств и консульств за рубежом.