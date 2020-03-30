Генсек ООН: COVID-19 — самый тяжелый кризис со Второй мировой войны

Вызванный коронавирусом мировой кризис — самый тяжелый со времен Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего доклада по теме глобального реагирования на социально-экономические последствия пандемии.

Гутерриш объяснил это тем, что в настоящее время речь идет о болезни, которая представляет угрозу для всех людей на планете, а также об экономических последствиях, «которые вызовут рецессию, какой, наверное, не видели в недавнем прошлом».

«Это дает нам право полагать, что это действительно наиболее сложный кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны», — приводит РИА Новости слова Гутерриша.