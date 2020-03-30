США: четверть случаев COVID-19 протекает бессимптомно

Около четверти случаев заболевания, вызываемого коронавирусом, могут протекать бессимптомно, при этом сохраняется возможность распространения инфекции. Об этом в интервью Национальному общественному радио заявил руководитель федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

"У значительного числа инфицированных людей не наблюдаются симптомы. Речь может идти о 25%. Это важно, потому что сейчас есть лица, у которых могут не наблюдаться симптомы, но они способны распространять инфекцию", − отметил Редфилд, передает Корреспондент.net.

Кроме того, в некоторых случаях симптомы проявляются через 48 часов, однако в течение всего этого времени зараженный может инфицировать здоровых людей. "Это помогает объяснить то, как быстро вирус продолжает распространяться по стране. У нас есть те, кто распространяет его, не проявляя симптомов, а также те, которые распространяют его в первые 48 часов, прежде чем у них появятся симптомы", − указал Редфилд.

По его словам, в настоящее время коронавирус "примерно в три раза заразнее гриппа". Также Редфилд напомнил, что большинство респираторных вирусов характеризуется сезонностью. и многие к концу весны и началу лета ожидают снижения уровня распространения COVID-19. При этом он добавил, что "этот вирус останется", и призвал ожидать "вторую волну" заболевания.

Главным оружием против коронавируса, отмечает Редфилд, является социальное дистанцирование: "Этот вирус не может передаваться от человека к человеку так легко, ему нужно, чтобы мы находились близко друг от друга. Ему необходимо шесть футов (1,8 метра). Если мы просто будем оставаться на расстоянии друг от друга, этот вирус не сможет выжить, и он исчезнет".