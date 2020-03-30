Новые жертвы коронавируса в России

В Москве умерли еще пять человек с положительным диагнозом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

Интерфакс передает, что четверо из них находились на искусственной вентиляции легких. У всех умерших, возраст которых был от 61 до 74 лет, были сопутствующие болезни.

В России за последние сутки были зафиксировано 500 новых случаев заболевания COVID-19 в 24 регионах. Общее число больных достигло 2 337 человек, их них больше всего — в Москве (1613). Ранее сообщалось о 17 жертвах.