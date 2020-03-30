Казахстан запретил ввоз российского бензина

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев подписал указ, запрещающий поставки из России авиатоплива, бензина и дизеля железнодорожным сообщением, передает Zakon.kz.

«Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива», — говорится в указе.

Ранее производителей экспорта бензина и дизельного топлива в Казахстане освободили от уплаты акцизов до конца года, уточняет издание Sputnik Казахстан.

С помощью запрета на импорт Казахстан защищает внутренний рынок от избытка топлива. Потребление упало из-за карантина, который введен в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19, пишет «Коммерсант».

В Казахстане зарегистрировано 336 случаев заболевания, два человека умерли. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.