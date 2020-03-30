Киев не признает «выборы» в Карабахе заявление МИД
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает так называемые «президентские и парламентские выборы», состоявшиеся 31 марта на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики, сообщает сайт украинского внешнеполитического ведомства.
»Результаты этих псевдовыборов не имеют правовых последствий, поскольку они противоречат нормам и принципам международного права. Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении МИД Украины.