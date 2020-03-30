Трамп: ближайшие две недели будут «очень тяжелыми»

В связи с распространением нового коронавируса ближайшие две недели будут для США очень тяжелым периодом, заявил президент США Дональд Трамп

«Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели», - сказал Трамп на брифинге в Белом доме, передает РИА Новости.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 184 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,7 тыс. человек. Как сообщила ранее CNN, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за последние сутки в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, умерли 770 человек.