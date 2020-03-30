Планка числа идентифицированных больных коронавирусом поднялась во всем мире до 800 тысяч человек. Умерших от болезни свыше 40 тысяч. Во многих странах эпидемия еще не вышла на пик, но эксперты уже пытаются увидеть свет в конце тоннеля.

В Италии, которая стала после Китая следующим очагом заражения, выражают осторожную надежду на то, что в обозримое время эпидемия пойдет на спад. 30 марта в стране зафиксировали 4 500 новых случаев заболевания, и это меньше, чем в предыдущие дни. Заместитель министра здравоохранения Италии Сильвио Брусаферро в одном из интервью предположил, что через 7-10 дней пойдет уверенное снижение числа зараженных. В римском институте экономики и финансов Эйнауди провели расчеты на базе статистических данных и пришли к выводу, что коронавирус в Италии исчезнет ориентировочно в период с 5 по 16 мая.

Одна из самых сенсационных новостей дня: главврач московской больницы «Коммунарка», специализирующейся на случаях коронавируса, сам оказался инфицирован. О том, что Денис Проценко болен, стало известно неделю спустя после того, как он принял в своей больнице президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Путина регулярно тестируют и у него все в порядке, но и сам Песков был на вечеринке, где контактировал со Львом Лещенко, который подхватил коронавирус и лечился в этой самой «Коммунарке». Пока из мировых лидеров болеет только Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. В России число выявленных заболевших приближается к двум с половиной тысячам.

Испания отстает от Италии на пару недель по темпам развития эпидемии, и эта страна тоже обогнала Китай по общему числу больных: около 95 тысяч. И последний день марта тут был рекордным по числу умерших от коронавируса – 849 человек.

А лидируют по числу выявленных больных Штаты, их тут больше 185 тысяч человек (по информации Университета Джонса Хопкинса). Губернаторы и мэры наиболее пораженных городов и штатов встревоженно заявляют, что через неделю и так работающие за пределом возможностей больницы окончательно перестанут справляться с наплывом пациентов.

Между тем эксперты Goldman Sachs изменили свой прогноз падения американской экономики: раньше их расчеты показывали сокращение на 24%, теперь они считают, что падение будет еще более сильным - около 34%. Об усугубляющихся проблемах говорят и специалисты Федерального резерва США. Они предсказывают, что работы в результате кризиса могут лишиться до 47 миллионов человек – больше 32% всей рабочей силы. Это больше, чем во время Великой депрессии 20-30-х годов прошлого века, когда на пике безработица составляла 24,9%. Правда, хорошая новость заключается в том, что аналитики предсказывают довольно быстрое возвращение экономики к росту после критического сокращения. Соответственно, сразу вырастет и количество рабочих мест.

Пока человечество борется с пандемией и ломает голову, как спасти экономику, в Туркменистане уверяют, что в стране нет ни одного случая заболевания, и пущего эффекта ради вообще запретили упоминание нехорошего слова «коронавирус». Нельзя сказать, что это самый удачный метод борьбы с заразой, но каждый борется, как умеет.