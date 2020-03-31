Аваков отказался эвакуировать украинцев

«МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение — закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением — со 100-процентной обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР (метод полимеразной цепной реакции)», — написал Аваков.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о нецелесообразности эвакуации украинцев из-за рубежа в период пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет «Лента.ру».

По его словам, нецелесообразно подвергать риску миллионы граждан ради устранения неудобств нескольких тысяч туристов. Аваков выразил возмущение, что 13 марта тысячи украинцев проигнорировали призыв президента Владимира Зеленского вернуться на родину.

Он подчеркнул, что 75 процентов случаев заражения жителей Киева — недавно вернувшиеся из заграничных поездок граждане. Остальные 25 процентов — заразились уже от них.

Аваков подчеркнул, что всем гражданам, находящимся сейчас на обсервации в отелях Киева, сделают тест на коронавирус. Если они покажут отрицательный результат, то их отвезут домой на жесткую самоизоляцию с контролем со стороны полиции и санитарных врачей.

Правительство Украины приняло решение о полном закрытии границ с 28 марта. На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин. Власти анонсировали ужесточение мер, чтобы уменьшить риски, связанные с распространением инфекционного заболевания.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 645 человек, 17 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 859 тысяч человек; 42 тысячи умерли, более 178 тысяч излечились.