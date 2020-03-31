В Германии растет число больных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло на 5 453 и достигло 67 366, количество скончавшихся за сутки возросло на 149 - до 732. Как передает РИА Новости, об этом сообщает в среду Институт Роберта Коха.

Институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет.

Руководство института ранее заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это "временным лагом" и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (16 497), Северном Рейне-Вестфалии (14 351), Баден-Вюртемберге (13 410). В Берлине зарегистрировано 2 754 случая заболевания.