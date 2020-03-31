Министры энергетики России и США будут договариваться с производителями нефти

Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились в развитие телефонной беседы президентов двух стран от 30 марта продолжать с участием основных мировых производителей обсуждать ситуацию на нефтяном рынке, сообщило Минэнерго США, передает Интерфакс.

"Министры Бруйетт и Новак обсудили ситуацию с ценами на рынке энергетики, и пришли к соглашению о продолжении диалога между крупнейшими мировыми производителями и потребителями, включая страны "большой двадцатки", в целях преодоления беспрецедентного периода сложностей в мировой экономике", - говорится в сообщении ведомства.

США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой с обвалом нефтяных цен, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Обе страны (Россия и Саудовская Аравия) обсуждают это, и я присоединюсь к ним в подходящее время при необходимости", - отметил президент США.