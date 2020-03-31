В Москве растет число вылечившихся от коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115 человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, пишет «Газета.ру».

Она отметила, что за минувшие сутки в столице поправились еще 45 человек, у которых ранее был обнаружен вирус COVID-19.

Все они уже выписались из больницы и находятся в хорошем состоянии.

«Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», — добавила Ракова.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в России — 2337 человек.