- Понятно, что пострадает экономика всех без исключения стран мира. Некоторые эксперты вообще предвидят длительную ремиссию с переходом в глобальный экономический апокалипсис. К чему, по-вашему, придут конкретно постсовесткие государства?

- Апокалипсиса, надеюсь, не будет, но, безусловно, всем государствам придется спасать экономику и социальную сферу. Список стран, которые больше всех пострадают очевиден: Италия, отчасти Испания и Франция. Дело в том, что огромную долю дохода этих стран составлял туристический бизнес, который однозначно рухнул. Причем это не одноразовое падение, а надолго. Даже после пандемии какое-то время люди будут бояться ездить за рубеж, потому что неизвестно, когда может нахлынуть вторая волна коронавируса. Кроме того, авиационные компании, туристический бизнес будут подвергаться более жесткому эпидемическому контролю. Эти сферы деятельности будет долго перестраиваться. COVİD-19 нанес мощный удар и по рынку люксовых товаров в этих странах.

Вторая группа стран, которые тоже очень пострадают, - это та, что обладает хронически проблемной экономикой. К примеру, президент Украины уже признался, что из-за эпидемии страна может пойти на объявление дефолта. Так же тяжело придется Молдове, возможно, Грузии и Армении. Третья группа - страны - экспортеры нефти: Россия, Азербайджан, Казахстан и др. Цена на нефть, в лучшем случае, может повыситься до 35 долларов, но уже очевидно, что возвращения к отметке в 50-60 долларов за баррель больше не будет. Каждая страна из этой группы пострадает в зависимости от того, какие расчеты цены на нефть были вложены в ее бюджет. Менее тяжело придется арабским странам-экспортерам, у которых гигантские золотовалютные резервы и относительно небольшое население.

Вся глобальная экономика и, в частности, американский фондовый рынок сейчас держатся за счет того, что правительство США заявило о планах вбросить для поддержки бизнеса 6 трлн долларов. Вбрасывание таких денег в истории человечества еще не было. У США уникальное положение - Вашингтон может печатать сколько угодно денег, и за отсутствием альтернативы доллар будет всегда востребован. Но это вызовет всплеск инфляции по отношению к доллару. Падение его покупательной способности. Это не значит, что другие валюты будут выглядеть лучше. Печатный станок запустят по евро, да и Китай со своим юанем.

Тем не менее восстановительный рост экономик будет. В тех же США, Южной Корее, Китае и др. Любой кризис дает стимул развитию определенных отраслей экономики. К примеру, очевидно, что пандемия открыла новые возможности цифровых технологий, интернета - то есть всего, что касается дистанционной экономики. Сейчас массу людей отправили работать на дому. И когда закончится пандемия, многие работодатели скажут: «Вы дома работали ничуть не хуже, чем в офисе, и платить за аренду помещения не надо… Так и будем продолжать». Больше станет технологий дистанционной работы, и в выигрыше окажутся высокотехнологические компании. Это прежде всего американские компании. Также увеличится отрасль интернет-торговли, которая показала преимущество перед обычной куплей-продажей.

- Некоторые международные эксперты предупреждают, что коронавирус может дать неожиданный всплеск расизма и правых настроений в мире. Уже сейчас правые политики в США поговаривают о том, что после того как все уляжется, следовало бы устроить «Нюрнбергский процесс» в отношении правительства Китая, которое, по их мнению, почти два месяца скрывало от мира все ужасы эпидемии COVİD-19 в Ухане…

- То, что коронавирус пришел из Катая, - факт. Как и то, что его правительство скрывало начало эпидемию. Все это, мягко говоря, не улучшит отношения к китайцам и китайскому государству в мире. Но КНР не та страна, которой можно предъявлять претензии и которую можно судить. Судов для таких гигантов, как США, Великобритания, Франция, Россия, Китай, Индия еще не придумали. Санкциями и судом можно поприжать Сербию, Иран или Венесуэлу, но такие страны, как Китай, сами являются судьями. Но то, что отношение к Китаю и китайцам ухудшится, сомнений нет. Теоретически США и ЕС могут объявить политическую и финансовую войну Китаю. Но практически это будет означать превращение пандемии коронавируса в пандемию экономической чумы. Вот это действительно может привести к развалу всей мировой экономики. Тот, кто сможет победить в этой войне, и станет господином мира. Возможно, объединенными усилиями США и ЕС могут опрокинуть Китай, но ни американцы, ни европейцы не станут платить столь высокую цену за победу над КНР.

Пандемия COVİD-19 показала, насколько власти Америки и Европы щадят свое население. Если бы такая эпидемия была 200 лет назад, то не было никакого ажиотажа. Все бы даже не заметили смерть стариков. Сейчас отношение к человеческой жизни, особенно на Западе, совершенно другое. Это касается всех сторон жизни людей - их доходов, удобств, благополучия и т.д. Поэтому на объявление политической и экономической войны Китаю США не пойдут, тем более не пойдет Евросоюз. А что касается обвинений в адрес Пекина, то объявление торговой войны уже было и еще будет. Однако реально начать политическую, информационную войну, осуществить экономическую блокаду Китая невозможно. Так же, как невозможно заблокировать Россию, несмотря на ее ничтожно малое экономическое влияние в мире.

- А что происходит в Беларуси? Там все признаки эпидемии коронавируса, но нет карантина и ограничений в обычной жизни граждан. Работают учебные заведения, кафе, рестораны, моллы, ходит общественный транспорт, а президент Лукашенко при заполненном зрителями ледовой арене играет в хоккей…

- Это исключительно интересный вопрос. Вообще президент Лукашенко по каким-то своим мотивам решил осуществить чистый эксперимент для выяснения - что же из себя представляет пандемия COVİD-19.

Будут ли результаты эпидемии в Беларуси отличаться от результатов в тех странах, где ввели карантин - России и Украине, пока неизвестно. Все три страны - соседи с этнически и генетически однородным населением. У всех троих одинаковые бытовые привычки, приблизительно одинаковая экология. Какие-то принципиальные отличия найти трудно. Интересно, что на сегодняшний день никаких отличий в протекании COVİD-19 в этих трех странах нет. Предположим, что в Беларуси скрывают количество инфицированных и находящиеся там международные эксперты тоже это замалчивают. Но едва ли можно скрыть количество смертей. Если бы из-за на первый взгляд странных решений белорусского правительства люди там просто падали на улицах, были бы переполнены больницы, не справлялись бы с ситуацией врачи, все остальные больные были бы брошены на произвол судьбы, то там должна была бы разразиться настоящая гуманитарная катастрофа, которую невозможно скрыть. Но ничего такого страшного в Беларуси не происходит. Даже без карантина эффект борьбы с коронавирусом там такой же, как в России и Украине.

Самое странное в COVİD-19 - ее невероятно разнообразный характер. К примеру, в Италии, где летальность от коронавируса выше 10%, разразилась настоящая катастрофа. Такая смертность была во время эпидемий в средние века. Рядом с Италией - в Германии та же эпидемия с летальностью всего 1%. А если взять страны Восточной Европы - Чехию, Польшу, Словакию, Венгрию, то там вообще благополучная ситуация. У них разговоры про коронавирус есть, а эпидемии практически нет. То же самое касается СНГ, где медицина значительно ниже европейской и где страны в исключительно благополучной ситуации. В России около 2,5 тысячи инфицированных, в Азербайджане на 10 миллионов населением заболели всего 273 человека, смертность меньше 1,5 %. А в Италии с 70 миллионами человек заболели более 100 тысяч. Примерно такая же ситуация в Испании.

Кто-то может сказать, что в страны СНГ приезжали мало туристов, но это не так. В России и Азербайджане был достаточно высокий въездной туризм. Очень странная пандемия: с огромным разбросом по странам, да и в каждой есть точки катастрофы и регионы благополучия. Теперь остается дождаться, что получится из эксперимента белорусского президента.