Успешно реализовавший модель дистанционного обучения, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) полностью перешел к онлайн системе управления. Другими словами, модуль управления моделью электронного университета, созданный в UNEC за последние пять лет, применяется удаленно.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов на заседании, состоявшемся в онлайн режиме с участием проректоров, деканов и руководителей структурных подразделений университета, отметив 31 марта как день геноцида азербайджанцев, рассказал о массовых убийствах, совершенных армянами против азербайджанцев в марте 1918 года. Ректор обратил внимание, что лишь в результате серьезной инициативы и решения общенационального лидера Гейдара Алиева была дана политико-правовая оценка армянским зверствам.

Ректор Адалат Мурадов выразил благодарность представителям UNEC за участие в помощи созданному по указу Президента Ильхама Алиева Фонду поддержки борьбы с коронавирусом и проявленную социальную солидарность.