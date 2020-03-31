Президент Литвы поспорил с Лукашенко о коронавирусе

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нельзя верить официальной информации властей Белоруссии о распространении коронавируса в стране, ситуация там значительно хуже. Об этом пишет Baltic News Service (BNS).

«Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Белоруссии, поскольку я считаю, что белорусский лидер оценивает ситуацию с некой бравадой», — заявил Науседа, добавив, что литовской стороне известно об определенных очагах заражения на белорусской территории.

Президент Литвы при этом согласился с позицией министра иностранных дел Линаса Линкявичюса и призвал правительство ограничить любые контакты с Белоруссией, «которая на данный момент слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия».

31 марта Лукашенко ответил на обвинения в сокрытии властями реальной статистики по ситуации с распространением коронавируса. По его словам, ситуация контролируется и карантинные меры вводится не будут, однако в СМИ появляются фейки, на фоне которых растет недоверие к руководству страны.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 163 человека, один скончался. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 859 тысяч человек; 42 тысячи умерли, более 178 тысяч излечились.