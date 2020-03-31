Moody`s отметил хорошую стрессоустойчивость Банка Республика

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Республика на уровне «B3», что является одним из наиболее высоких рейтингов среди банков страны.

Подтверждение рейтинга банка обусловлено большой ликвидностью, высокими стандартами анализа кредитных рисков, низким уровнем долларизации кредитного портфеля и хорошей стрессоустойчивостью.

Moody`s отметил отсутствие беспокойства по поводу корпоративного управления банка, что является основным фактором оценки риска для многих банков.

Внешнее экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, обусловило изменение прогноза по рейтингу Банка с «позитивного» на «негативный».

«Радует то, что агентство Moody`s не видит рисков, связанных с управлением банка. На мой взгляд, это является особо важным фактором во время стрессовых ситуаций на рынке. Как банк, активно поддерживающий предпринимательство в стране, мы уверены, что адекватные и своевременные меры, которые предпринимает государство и поддерживает частный сектор, помогут экономике страны ответить на вызовы сегодняшнего дня», - отметил председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.