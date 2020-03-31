“Stuage” в партнёрстве с компанией “VR Solutions” предлагают школам и университетам на территории Азербайджана решения от компании “Blackboard” - образовательной онлайн платформы No. 1 в мире.

Из-за карантина, объявленого во многих странах, включая Азербайджан, дети и молодёжь не могут физически посещать уроки в школах и университетах. Несмотря на негативный удар на работу мировых образовательных учреждений, очень немногие, кто смог справиться с этой ситуации, - это те, кто имел доступ к онлайн-платформам, позволяющим школам и университетам предоставлять дистанционное обучение.

В связи с глобальной пандемией, охватившей весь мир, кроме ухудшения общей экономической ситуации также значительно пострадал всемирный сектор образования.

Предлагая “Blackboard” учебным заведениям, мы с помощью наших специалистов поможем вам перейти от функционально ограниченных и не оптимизированных под образовательные нужды решений, таких как “Google Hangouts”, “Zoom”, “Microsoft Teams” или “Skype”, на оптимально настроенную, многомодульную и полноценную образовательную платформу “Blackboard Ultra” для ВУЗов и “Blackboard Classroom” для школ.

В добавок к этому, доводим до вашего внимания, что компания “Stuage” является представителем более чем 250 университетов на территории Азербайджана. Основным направлением компании является отправка местных студентов в иностранные вузы.

В связи с проблемой коронавируса, “Stuage” предлагает студентам онлайн программы в топ мировых университетах, таких как London School of Economics and Political Science, University College London, Cambridge University, Harvard Business School и многих других. Хотелось бы отметить, что вышеперечисленные университеты также используют решения “Blackboard”, как и большинство топовых ВУЗов мира, что также содействует усилению их позиций и конкурентоспособности.

Компании “Stuage” и “VRSolutions” призывают студентов не падать духом, так как в связи с кризисной ситуацией 90% университетов мира срочно переходят на онлайн платформы, что делает возможным получить зарубежное образование, не покидая родину до улучшения обстановки в мире.

Обращаясь к руководствy местных школ и университетов, хотим отметить, что теперь возможность набора студентов со всего мира появилась и у наших образовательных учреждений, благодаря решениям “Blackboard” и наличию у нас опытной команды по внедрению этих решений в Азербайджане.

Также, учитывая сложившееся отношение отдела по нострификации Mинистерства Oбразования Азербайджанской Республики к онлайн программам, “Stuage” надеется, что в ближайшее время будут пересмотрены правила и приняты определенные меры по yтверждению дистанционных дипломов от признанных ВУЗов мирового уровня.

Для получения более подробной информации можно обратиться по следующим номерам:

+994506007025;

+994556007025.