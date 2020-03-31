Из военного аэродрома «Этимесгут» в Анкаре вылетел военно-транспортный самолет с грузом медицинской помощи для Италии и Испании, наиболее сильно пострадавшим от пандемии коронавируса нового типа в Европе.

Как сообщает Anadolu, в числе прочих в Италию и Испанию направлены медицинские маски, специальные защитные комбинезоны, дезинфицирующие средства. Вся помощь произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции.

На каждом из ящиков с грузом помощи на итальянском и испанском написаны слова известного мыслителя Джалалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».

Самолет вначале приземлится в Испании, а затем направится в Италию.