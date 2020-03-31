Берни Сандерс призвал снять санкции с Ирана

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс и член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес призвали власти страны снять санкции с Ирана, пишет Independent.

В открытом письме, подписанном 30 американскими политиками, администрации президента США Дональда Трампа предлагается оказать Ирана гуманитарную поддержку вместо того, чтобы ухудшать ситуацию.

«Вместо того, чтобы продолжать налагать санкции в час нужды иранского народа, мы настоятельно призываем вас существенно приостановить санкции в отношении Ирана в этот период чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения во всем мире в качестве гуманитарного жеста в отношении иранского народа, чтобы позволить им лучше бороться с вирусом», - отмечается в письме.

«Мы поощряем США напрямую передать помощь иранскому народу, поддержав его в борьбе с коронавирусом, как сделали многие другие страны. По этим шагам уже был прецедент, так как администрация Джорджа Буша ослабила санкции и передала Ирану помощь после смертоносного землетрясения близ Бама в 2003 году», - отмечается в призыве американских политиков.

Письмо было опубликовано менее чем через неделю после наложения США новых санкций в отношении Ирана, в список которых попали лица и компании, связанные с Корпусом стражей Исламской революции.