Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил глава ведомства Марк Эспер.

Глава Пентагона сообщил, что власти предоставляют персоналу много медицинских принадлежностей и заверил, что в случае необходимости на базу ВМС на остров Гуам, где сейчас находится авианосец, дополнительно направят медиков.

По словам Эспера, пока среди экипажа "нет тех, кто был бы серьезно болен". При этом капитан судна направил в министерство письмо, в котором попросил власти незамедлительно эвакуировать военный персонал.

Службу на борту авианосца проходят около 5 тысяч моряков.