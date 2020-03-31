Синоптики рассказали о погоде на завтра
В четверг, 2 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью и утром местами сильные, туман. Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится порывистым северо-западным, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 8-11, днем 13-16, в Баку ночью 8-10, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 80-90%.
В районах Азербайджана временами дожди, в горных территориях ожидается снег, местами сильный, ночью и утром туман. Ночью температура воздуха составит 6-10, днем 14-19, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 4-8 градусов тепла.