Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии. Об этом сообщает Business Insider.

«Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», — отметил американский лидер, добавив, что, по его мнению, важно давать людям надежду. Такую модель поведения раскритиковали некоторые эксперты в области здравоохранения, которые считают, что таким образом США упустили важное время для необходимой подготовки.

До этого Трамп предупредил, что следующие две недели для страны будут очень тяжелыми из-за пандемии коронавируса.

Ряд экспертов прогнозирует, что в США от коронавируса умрут от 100 до 200 тысяч человек. В частности, такой прогноз дал глава Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи. По его словам, страна может столкнуться с нехваткой медицинского оборудования и мест в больницах. При этом через две недели в больничных палатах уже не будет хватать мест.

По последним данным, в США зафиксировано более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 4 тысяч человек, более 7 тысяч — вылечились.