Коронавирус может сорвать хадж?

Власти Саудовской Аравии попросили мусульман всего мира повременить с подготовкой к хаджу в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщил саудовский новостной портал "Аджаль" со ссылкой на саудовского министра хаджа.

"Королевство желает сберечь здоровье всех мусульман и своих подданных, поэтому мы попросили наших братьев, мусульман во всех странах повременить с решениями насчет хаджа, пока ситуация с пандемией коронавируса не станет ясной", - отметил министр хаджа Мухаммед Салих Бинтен, указав при этом на готовность Эр-Рияда принять паломников в этом году, передает РИА Новости.

В связи с распространением коронавируса власти Саудовской Аравии ранее запретили паломникам совершать умру - малое паломничество в Мекку, которое проходит в любое время года в отличие от хаджа. Они закрыли для посещения верующих две главные мечети в Мекке и Медине - в частности, Заповедную мечеть, во дворе которой находится знаменитая мусульманская святыня Кааба. На прошлой неделе саудовские власти блокировали ряд крупных городов, где зафиксировано много случаев распространения коронавируса, в том числе Мекку и Медину.

В настоящее время в Саудовской Аравии выявили около 1,5 тыс. заболевших коронавирусом, десять человек умерли.

Традиционное ежегодное паломничество к святыням ислама в Мекку и Медину - хадж - в этом году должно начаться в конце июля. На хадж обычно стекается около 2,5 млн паломников со всего мира. Это паломничество - важная статья дохода для Саудовской Аравии, пишет "Аль-Джазира".