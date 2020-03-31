В связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса муфтият Дагестана принял решение временно закрыть мечети.

"Появилась необходимость приостановить посещение мечетей. Большая просьба ко всем прекратить споры и частные дискуссии о том, как надо было, как лучше было, и последовать указаниям старших и более осведомленных", - говорится в сообщении муфтията, передает "Интерфакс-Юг".

Такое решение принято в связи с новым указом главы Дагестана Владимира Васильева о режиме самоизоляции в целях недопущения распространения вируса COVID-19, отмечается в сообщении.