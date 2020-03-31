В НАТО обсудят борьбу с коронавирусом

Главы МИД стран НАТО обсудят в четверг сотрудничество государств альянса в противодействии распространению коронавируса, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Мы подумаем, как еще более эффективно сотрудничать в этой сфере, обеспечивая при этому нашу основную задачу", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Если мы будем действовать вместе, наш ответ будет более эффективным", - добавил он.

Генсек НАТО отметил, что альянс уже оказывает важное содействие гражданским службам в борьбе с распространением коронавируса. "Наши ВВС доставляют значительные медицинские грузы, полевые госпитали", - сказал Столтенберг.

В частности, он сообщил, что Турция отправила военно-транспортный самолет с медицинскими принадлежностями для Италии и Испании. Кроме того, госпитали в Германии принимают больных из Франции и Италии, польские и албанские врачи работают в Италии. Также США и Чехия отправляют помощь в Италию.

Министерская видеоконференция НАТО пройдет в четверг во второй половине дня.

В ряде стран альянса – США, Италии, Испании и Франции особенно тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Число скончавшихся в результате заражения COVID-19 в каждой из этих стран исчисляется сотнями.