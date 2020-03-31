Коронавирус унес жизни более трех тысяч иранцев
Число скончавшихся от коронавируса в Иране превысило 3 тысячи. Об этом сказал официальный представитель иранского Минздрава Киануш Джаханпур.
По его словам, за сутки Иран выявил 2 987 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 138 смертей, сообщает РИА Новости.
Общее число зараженных с 19 февраля, когда власти ИРИ впервые сообщили о коронавирусе, достигло 47 593 случаев, а общее число погибших возросло до 3 036. Выздоровели 15 473 человека.