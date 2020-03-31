В Азербайджане еще 61 человек заразился коронавирусом, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно информации, в целом в Азербайджане из 359 человек, инфицированных коронавирусной инфекцией, 26 излечились, 5 умерли, 328 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 7 из них оценивается как тяжелое, 17 человек - как средней тяжести, состояние остальных стабильное.

В Азербайджане проводятся соответствующие мероприятия в связи с обследованием 4518 человек, помещенных в различные карантинные зоны.

За прошедший период были проведены около 35 тысяч тестов в связи с выявлением новых случаев заражения.