Свыше 100 тысяч зараженных и 9 тысяч умерших от коронавируса в Испании

За минувшие сутки выявлено 7,7 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет на 1 апреля 102 136 человек. За день умерли 864 человека. Общее число летальных исходов составляет 9053.

Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в Испании превысило 100 тысяч человек, с начала эпидемии умерли более 9 тысяч, передает РИА Новости.

Растет число пациентов в тяжелом состоянии – в отделениях интенсивной терапии находятся 5,9 тысячи пациентов. Выздоровели 22,6 тысячи человек. Таким образом количество активных случаев составляет на среду 70,4 тысячи.

В Мадриде выявлено с начала эпидемии почти 30 тысяч случаев COVID-19, умерли 3865 пациентов. В Каталонии – почти 20 тысяч подтвержденных диагнозов, умерли 1,8 тысячи человек.

Испания находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения (после США и Италии) и на втором по количеству жертв (после Италии).

Режим повышенной готовности продлен в Испании до 11 апреля включительно. Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы. Правительство приняло решение прекратить до 9 апреля всю деятельность в стране, не связанную с жизненной необходимостью.