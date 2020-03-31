Минобразования об «отсрочке» занятий до 15 сентября

Министерство образования Азербайджана прокомментировало распространенную в соцсетях информацию об отсрочке занятий до 15 сентября.

Руководитель пресс-службы ведомства Джасарат Валехов заявил Trend, что в соцсетях со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров распространилась новость о якобы отсрочке занятий до 15 сентября.

«Распространение подобных ложных новостей подразумевает состав уголовного дела. Распространяя такие материалы, необходимо ссылаться на официальный источник», - сказал представитель Минобразования.