Минобразования об «отсрочке» занятий до 15 сентября
Министерство образования Азербайджана прокомментировало распространенную в соцсетях информацию об отсрочке занятий до 15 сентября.
Руководитель пресс-службы ведомства Джасарат Валехов заявил Trend, что в соцсетях со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров распространилась новость о якобы отсрочке занятий до 15 сентября.
«Распространение подобных ложных новостей подразумевает состав уголовного дела. Распространяя такие материалы, необходимо ссылаться на официальный источник», - сказал представитель Минобразования.