Отказавшейся от карантина Швеции предсказали заражение двух третей населения

Отказавшейся от карантинного режима Швеции предсказали заражение двух третей населения. С таким неутешительным прогнозом выступил профессор математической статистики Стокгольмского университета Том Бриттон в эфире SVT, сообщает Лента.ру.

«К концу апреля заражено будет более половины населения Швеции. ...К концу мая инфицированы будут около двух третей», — сказал ученый, основывая свои выводы на том, что в настоящее время в стране уже заражены от полмиллиона до миллиона.

Бриттон подчеркнул, что прогноз этот не стопроцентный, однако поставил бы свой дом на заражение 250-500 тысяч жителей страны (всего население Швеции более 10 миллионов). После этого он призвал всех шведов оставаться в апреле дома.

В Швеции отсутствует карантинный режим на фоне пандемии коронавируса. Продолжают работать рестораны, бары, магазины и школы. Премьер-министр Стефан Левен объясняет это тем, что в Швеции очень ответственное общество, которое само отрегулирует верное поведение. Всего на данный момент в стране заражены 4435 человек, 180 умерли.