ВОЗ: в Таджикистане нет коронавируса

Представитель ВОЗ в Таджикистане Галина Перфильева официально сообщила, что в стране нет коронавируса.

"По официальной статистике, что и мы подтверждаем, так как тесно сотрудничаем с лабораторией, которая проводит ПЦР-тестирование, в Таджикистане нет ни одного позитивного зарегистрированного случая COVID-19", - заявила она, пишет РИА Новости.

Более 700 исследований на коронавирус провели в Таджикистане, все они дали отрицательный результат. Анализы были отправлены для повторного изучения в Москву и Лондон, там также не нашли коронавируса, так что сомневаться в результатах не приходится.