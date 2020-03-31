Турецкие F-16 оснастят системами «Свой-чужой»
Турецкие самолеты F-16 оснащают отечественными системами радиолокационного опознавания («Свой-чужой»). Соответствующее соглашение было подписано еще в 2018 году между концерном ASELSAN и Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции, сообщает Anadolu.
Согласно информации, оборонная компания обязалась разработать системы радиолокационного опознавания Mod 5 (IFF) для нужд ВВС Турции. В рамках реализации договоренности начато серийное производство Mod 5 (IFF) и монтаж отечественного оборудования радиолокационного опознавания на самолеты F-16 Blok 30TM.
Первые тестовые полеты с отечественными системами («Свой-чужой») завершились успешно.