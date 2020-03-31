Армянские войска открыли огонь по мирным жителям Азербайджана
Сегодня, начиная с 12:25, погранично-боевые пункты вблизи сел Мезем и Гушчу Айрым Газахского района, военные и гражданские транспортные средства, передвигающиеся по автомобильной дороге в этом направлении, а также граждане, занимающиеся хозяйственной деятельностью, были обстреляны ВС Армении, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.
Согласно информации, были повреждены находящиеся в движении транспортные средства.
Вражеская провокация предотвращена, обстрел с боевых позиций ВС Армении подавлен ответным огнем.