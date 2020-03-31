Европейским странам предсказали многомиллиардные убытки

Убытки ряда стран ЕС от пандемии коронавируса составят миллиарды евро, прогнозирует немецкий экономический институт Ifo со ссылкой на собственные расчеты, пишет Росбалт.

Эксперты оценили последствия пандемии для Австрии, Швейцарии, Италии, Испании, Франции и Великобритании, принимая во внимание в первую очередь тот факт, что из-за ситуации с COVID-19 многие предприятия остаются закрытыми.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года обвалился до рекордного минимума — 31,4 пункта против 51,6 пункта в феврале. Это максимальное падение за месяц с июля 1998 года, когда начал учитываться этот показатель. Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале 2009 года, когда индекс упал до 36,2 пункта.