Подсчитана вероятность смерти от коронавируса в зависимости от возраста

Вероятность госпитализации и смерти из-за COVID-19 возрастает с возрастом пациента. Соответствующие подсчеты по заболеванию, вызываемому коронавирусом SARS-CoV-2, представлены в публикации британских ученых в журнале The Lancet Infectious Diseases, пишет «Лента.ру».

В статье утверждается, что риск госпитализации из-за заражения коронавирусом для детей в возрасте 0-9 лет составляет 0 процентов, а для 10-19 лет — 0,1 процента. Для взрослых 20-29 лет данный показатель оценивается в 1 процент, 30-39 лет — 3,4 процента, 40-49 лет — 4,3 процента, 50-59 лет — 8,2 процента, 60-69 лет — 11,8 процента, а 70-79 лет — 16,6 процента. Для людей старше вероятность госпитализации из-за COVID-19 максимальна и составляет 18,4 процента.

Вероятность смерти из-за COVID-19 для пациентов 39 лет и младше приближается к нулю. Для людей в возрасте 40-49 лет — 0,2 процента, 50-59 лет — 0,6 процента, 60-69 лет — немногим менее 2 процентов, 70-79 лет — 4,3 процента, 80 лет и старше — 7,8 процента.

По оценкам специалистов, до окончания пандемии COVID-19 может заразиться 50-80 процентов населения планеты. Подсчеты ученых основаны на данных о 44 700 случаях заболевания в Китае.