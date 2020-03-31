ВОЗ и ВТО предупреждают о возможном дефиците продуктов

Продовольственная безопасность и глобальная торговля могут оказаться под угрозой из-за мер борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в совместном заявлении Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО), передает ТАСС.

"Действуя с целью защиты здоровья и благополучия своих граждан, страны должны учитывать, что любые ограничительные меры не должны нарушать цепи поставок продовольствия. Такого рода нарушения, включая ограничения перемещения работников, занятых в сельском хозяйстве и пищевой отрасли, и увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе ведут к порче скоропортящихся товаров и увеличению отходов продовольствия", - говорится в документе.

Отмечается, что ограничения в торговле продовольствием могут быть также связаны с необоснованными опасениями относительно безопасности пищевых продуктов. Если такой сценарий станет реальностью, это вызовет нарушения в цепи поставок продовольствия, что будет иметь особо ощутимые последствия для наиболее уязвимых групп населения.

Кроме того отмечается, что эти процессы могут спровоцировать дефицит на глобальном рынке, что приведет к резкому росту цен и усилению ценовой волатильности.

"Из опыта прежних кризисов мы знаем, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также усилиям организаций гуманитарной помощи по закупкам продовольствия для тех, кто отчаянно в нем нуждается. Мы должны предотвратить повторение таких опасных мер", - указали в ФАО, ВОЗ и ВТО.

В ФАО прогнозируют сбои в цепочках поставок продовольствия в апреле-мае из-за пандемии. Отмечается, что уже наблюдаются трудности в отношении логистики, связанной с перемещением продовольствия, а также воздействие пандемии на сектор животноводства из-за уменьшения животных кормов и сокращения пропускной способности скотобоен. "Вследствие всего вышеуказанного, начиная с апреля и мая можно ожидать перебоев в поставках продовольствия", - говорят эксперты ФАО.