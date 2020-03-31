Азербайджанка получила еще одну позицию в ВАДА

30 марта решением Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) глава Азербайджанского национального антидопингового агентства (АМАДА) Шафаг Гусейнли была избрана членом Постоянного комитета ВАДА по вопросам регулирования стратегии и политики ВАДА в области образования (WADA Education Standing Committee).

В феврале этого года, согласно единогласному решению, кандидатура главы АМАДА на пост одного из 12 членов Постоянного комитета по образованию была избрана со стороны президента, генерального директора ВАДА и председателя данного Комитета. Вследствие этого Шафаг Гусейнли была выдвинута в руководящий орган Агентства для официального назначения. 30 марта путем циркулирующего голосования ее кандидатура была утверждена Исполкомом.

В структуру ВАДА входят всего пять таких Постоянных комитетов (Standing Committees), которые являются основными органами, руководящими всей стратегией и политикой по различным отраслям в сфере борьбы с допингом.

Постоянный комитет по образованию занимается предоставлением экспертных рекомендаций в отношении образовательных программ, руководством краткосрочных стратегий и соответствующего плана действий, а также проведением долгосрочной политики глобального регулирования антидопингового образования. Комитет также участвует в процессе отбора финансируемых ВАДА исследований в области социальных научных проектов. Решения, принимаемые Постоянным комитетом, напрямую выносятся на рассмотрение в Исполком и Совет учредителей ВАДА.

Отметим, что Шафаг Гусейнли на данный момент также является членом специальной группы ВАДА по делам национальных антидопинговых агентств (WADA NADO Advisory Group), вице-председателем Специальной группы экспертов по обеспечению эффективного доступа спортсменов к правосудию и справедливому судебному разбирательству Совета Европы (T-DO HR) и руководителем по вопросам гендерного равенства Специального европейского комитета Совета Европы по вопросам Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA).