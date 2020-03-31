В Баку арестован владелец кафе - нарушитель карантина
Несмотря на объявление на территории Азербайджана особого карантинного режима и запрет деятельности объектов общественного питания, некоторые предприниматели продолжают нарушать требования.
Как сообщили в МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий, выявлено кафе, которое работало в ночное время на территории 7-го микрорайона Бинагадинского района. Владелец кафе Эльгиз Рагимов и семь клиентов заведения были задержаны и доставлены в 5-е отделение полиции УП Бинагадинского района.
Эльгиз Рагимов признан виновным по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и арестован в административном порядке. В отношении клиентов кафе приняты законные меры, предъявлены штрафы.