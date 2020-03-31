«В столь сложные для мира дни ни один лидер не предпринимает таких решительных шагов, как Вы », - говорится в письме жительницы Баку Гюльнары Гараевой, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый господин Президент!

В эти дни я хочу обратиться к Вам со словами «дорогой Президент». Потому что Вы своим делами для Азербайджана завоевали сердца.

Я занимаюсь литературной деятельностью. С гордостью отмечаю, что, завоевав премии на ряде международных конкурсов, я прославила нашу страну. В 2013 году на проводившимся в России конкурсе «Болдинская осень» я стала победительницей. Этого успеха из Азербайджана добилась только я. Помимо это, я являюсь лауреатом конкурса «Литературная Вена», финалистом конкурса «Национальная книга». А моя дочь продолжает мои успехи и делает Азербайджан известным на международной арене.

То, что Вы делаете для Азербайджана сегодня, меня, как человека, который любит свою страну и показывает активную гражданскую позицию, очень растрогало. В такие сложные для мира дни ни один лидер не предпринимает таких решительных шагов, как Вы. Вы думаете обо всех людях, заботитесь о них. Я благодарю Вас за Ваш труд и заботу. Позаботьтесь и о себе, дорогой Президент. Народ любит Вас.

Вы президент каждого из нас. Азербайджан развивается благодаря Вам. Спасибо Вам большое за то, что Вы продвигаете нашу страну вперед», - говорится в письме Гюльнары Гараевой.